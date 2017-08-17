Le Guen: Doğru yoldayız

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos'ta sahalarında yapacakları Alanyaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.



Fransız çalıştırıcı, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, cumartesi akşamının Bursaspor için önemli olacağını vurguladı. Sahalarında sezonun ilk maçını oynayacaklarını ve kendilerinden beklentilerin büyük olduğunu ifade eden Le Guen, şöyle konuştu: "İyi performans gösterebileceğimiz bir maçın olmasını istiyoruz. İlk maçın ardından yaptığım açıklamalarda doğru yolda olduğumuzu söylemiştim. Halen bunun arkasındayım. Umarım takımdaki her oyuncum da hafta sonu yapacağımız karşılaşma için kendisini hazırlar. Umutluyum ama aynı zamanda da dikkatliyim. Çünkü yeni kurulan kadromuz var ve kazanmamız için en iyi günümüzde olmamız gerekiyor." Deneyimli teknik adam, takımdaki sakat oyuncuların sorulması üzerine, şöyle devam etti: "Badu iyi, oynayabilecek durumda. Deniz, sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak. Bence bu bizim için büyük bir eksiklik. Çünkü Deniz iyi bir performansla geri dönüyordu. Medipol Başakşehir maçında iyi oynadı, antrenmanlarda da kendisinden memnundum. Bizim için sahada olamayacak olması büyük eksiklik. Yeni transfer Delarge'nin ilk 11'de olmasını beklemiyorum. Henüz 90 dakika oynayabileceğini düşünmüyorum. Kısa bir süre bizimle kadroda olacak."

Transfer çalışmalarının sürdüğüne de değinen Le Guen, "Halen iyi oyuncular bekliyorum. Transfer pazarının gerçekleri var. Her yerde zor bir transfer pazarı var. Umutluyum ama halen oyuncu bekliyorum. Kanat ve sağ bek konusunda çalışmalarımız sürüyor. Forvet de olabilir ama zor. İyi bir forvet getirmek isterseniz iyi bir ücret ödeyeceksiniz. Teknik direktör olmama rağmen transfer pazarının zorluklarının farkındayım ve bununla başa çıkmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Transfer istiyorum ama gerçeklerin de farkındayım"