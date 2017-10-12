Le Guen Fernandao'yu istiyor mu?

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Pazartesi akşamı sahalarında oynayacakları Osmanlıspor maçını dört gözle beklediklerini söyledi.

Fransız teknik adam, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde saha kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayserispor karşılaşmasıyla Osmanlıspor maçının arasında kendileri açısından uzun bir zamanın olduğunu anlatarak, ''Kayserispor karşılaşmasını kaybettiğimizi göz önüne alırsak, bir an önce bu maçı oynamayı bekliyoruz ve istiyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, ''Milli maç arası nedeniyle yoğun şekilde çalıştınız. Gelinen noktada takımın durumu nedir?' sorusuna Le Guen, "Aslına bakarsanız bu konuda çok çalıştık. Transfer döneminde oyuncular takıma farklı zamanlarda katılıyorlar. Biz de bu konuda çalışmayı yaptık ve umuyorum önümüzdeki dönemde 90 dakikayı tamamen çıkarabilecek, belli bir süre sonra düşmeyecek kapasiteye ulaşabileceğiz." yanıtını verdi.

Badu'nun sakatlığı

Deneyimli teknik adam, son antrenmanda sakatlanan Badu'nun durumu ve Batalla'nın çalışmalara başlamasıyla ilgili şunları kaydetti: ''Badu’nun yokluğu bizim için gerçekten büyük bir eksiklik olacak. Teknik direktör olarak önümüzdeki 3 hafta onun eksikliğiyle baş etmeye çalışacağım. Bununla birlikte Pablo'nun dönüşü beni mutlu etti. Bir teknik direktör olarak antrenmanlar sırasında oyuncularımızdan yüksek tempo ve katılım göstermelerini bekliyoruz. Bunları yaparken, bu tarz sakatlık ihtimallerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabii ki bunu normal karşılamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü isteyerek olan bir şey değil. Bunu kaza olarak isimlendirebiliriz. Futbolda bazen bunlar olabiliyor."

Başkan Ay'ın Fernandao açıklaması

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'ın Fenerbahçe forması giyen eski golcüleri Fernandao'yu ara transfer döneminde yeniden kadrolarına katmak istediği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Le Guen, ''Şu an bunları düşünmekten çok uzağım. Kafamda sadece Osmanlıspor karşılaşması var. Bu konuda ne bir yorum yapacağım ne de bir fikrim var." değerlendirmesinde bulundu. Le Guen, Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olmasıyla ilgili de "Gerçekten çok güzel bir karşılaşmaydı. Özellikle taraftarın o şekilde stadyumu doldurmuş olması, böyle bir karşılaşmada harikaydı. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Çok fazla saygı duyuyorum onlara. Harika bir başarı." şeklinde konuştu.

''Artık top Pablo'da''

Fransız teknik adam, sezon sonunda ülkesine döneceğini belirten ancak kulüp başkanı Ali Ay ve kendisinin takımda kalmasını istediği Pablo Martin Batalla ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Artık top Pablo'da. Şu andaki öncelik onu sahaya döndürebilmek, sahaya dönüşünü sağlayabilmek. Onun üzerinde farklı konularda çok fazla stres oluşturmak istemiyorum. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bununla alakalı çalışmalar olacaktır. O da oturup düşünecektir. Şu an rahat çalışmasını sağlamak istiyorum. Bu, önümüzdeki zamanlarda konuşulacak konudur."

Badu, 3 hafta yok

Süper Lig'in 8. haftasında 16 Ekim Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarına devam ediyor. Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Fransız teknik adam, sakatlığının ardından bugün ilk kez takımla çalışmaya katılan kaptan Pablo Martin Batalla ile saha ortasında bir süre görüştü.

Yeşil-beyazlılarda dün akşamki çalışmada sol ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Badu'nun 3 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Badu'nun yanı sıra sakatlıkları süren Joshua John ve Bilal Kısa çalışmaya katılmadı. Avustralya Milli Takımı kampından dönen Aziz Eraltay ise koşu yaptı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışması ve ardından Osmanlıspor maçının taktik provası ile sona erdi. Bursaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıkarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.