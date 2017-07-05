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Le Guen futbolcularından memnun

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Le Guen futbolcularından memnun

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk çalışması, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, yüksek tempolu koşularla devam eden antrenman, dar alanda ve minyatür kalelerde 6'ya 3 kontrol pas çalışmalarıyla tamamlandı. Antrenman sırasında oyuncuların hırslı olması teknik direktör Le Guen'i memnun etti. Fransız çalıştırıcının zaman zaman futbolcularını da uyardığı gözlendi. Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

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