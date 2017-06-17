Le Guen geliyor, Yıldıray bitiyor

Bursaspor’un prensip anlaşmasına vardığı Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen’in yarın Bursa’ya geleceği öğrenildi.



Bursaspor, Yıldıray Baştürk ile görüşüyor

Bursaspor, sportif direktörlük görevine eski milli oyuncu Yıldıray Baştürk'ü getirmeyi düşünüyor. Yeşil-beyazlı kulübün daveti üzerine Almanya'dan dün gece Bursa'ya gelen Yıldıray Baştürk, bir restoranda başkan Ali Ay ile görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ayrılan ikilinin bu akşam Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde yeniden bir araya geleceği öğrenildi. Başkan Ay'ın, Yıldıray Baştürk'e sportif direktörlük teklifini bu akşamki görüşmede ileteceği bildirildi.

Takımın başına deneyimli bir teknik adam getirmek isteyen yeşil-beyazlı yönetim, bu doğrultuda bir süredir temas halinde olduğu Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile prensip anlaşmasına varmıştı. 53 yaşındaki teknik adam ile son görüşmelerin yapılması için bugün İdari Menajer Hüseyin Gedik ile yönetici Hasan Parlakay’ın Fransa’ya gideceği ve yapılacak görüşmelerin ardından yarın deneyimli çalıştırıcı ile birlikte Bursa’ya gelecekleri bildirildi.