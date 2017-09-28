Le Guen'in Batalla sıkıntısı

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek olan kaptan Batalla’nın kendileri için dev bir eksiklik olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapılan antrenmana kasığındaki sakatlığı devam eden kaptan Pablo Martin Batalla katılmadı. Arjantinli oyuncunun Kayserispor maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Antrenmanın basına açık bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapılırken, basına kapalı bölümünde ise Kayserispor maçının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Paul Le Guen, “Zor bir maç bizi bekliyor. Kayserispor, karşısında oynayanların zorlandığı bir ekip. İyi organize olmuş, son dönemde iyi sonuçlar elde edebilmiş bir ekip. Kolay değil ama iyi motive olursak her şey mümkün. İyi sonuç mümkün ama bunu yapabilmek için çok iyi motive olmamız ve çok iyi konsantre olmamız gerekiyor” dedi.

“PABLO DEV BİR EKSİKLİK”

Sakatlığı sebebiyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek olan kaptan Pablo Batalla’nın kendileri için büyük bir eksiklik olduğunu ifade eden Le Guen, “Pablo’nun yerini doldurmak için kadroda seçeneklerimiz var. Kararı almak için hala vaktim var. Farklı seçeneklere bugün itibariyle çalışacağız. Tabii ki Pablo’nun eksikliği bizim için dev bir eksiklik ama eminim ki onun yerini dolduracak seçeneklere sahibiz. Takım içerisinde onun yerini doldurabilecek oyunculara da sonuna kadar güvendiğimi söyleyebilirim” diye konuştu.

"GALATASARAY’IN RİTMİ YÜKSEK BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Bir basın mensubunun, takımdaki oyuncuların kondisyonuna ilişkin sorusunu yanıtlayan Fransız teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı: “Aslına bakarsanız oyundan düştüğümüzü söyleyemem. Biraz yorulduk bunu kabul edeceğim. Galatasaray’ın ritmi yüksek bir takım olduğunu biliyorduk karşılaşma öncesinde ama belki ilk yarı 1 tane gol atabilseydik maçın gidişatı farklı olabilirdi. Her zaman ders çıkarmak gerekiyor. Biz de bunu yapmalıyız. Dayanıklılığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bunun sürpriz olduğunu söyleyemem. Kadromuza geç katılan futbolcular oldu. Herkesin aynı anda aynı dayanıklılık seviyesini yakalamasını zorlaştırıyor. Ders çıkaracağız diye düşünüyorum.”

Yeşil-beyazlı takım, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından saat 16.00’da Yenişehir Havaalanı’ndan özel uçakla Kayseri’ye giderek maç saatini beklemeye başlayacak.