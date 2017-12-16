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Le Guen iyileşti, Trabzon'a gidiyor

Trabzon deplasmanı öncesi takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen, taburcu edildi

16 Aralık 2017 Cumartesi 13:49
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Le Guen iyileşti, Trabzon'a gidiyor

Trabzon deplasmanı yolculuğu öncesinde takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, taburcu edildi.

Le Guen'in tedavi gördüğü özel hastanenin başhekimi Doç. Dr. Melih Çekinmez, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle hastanelerine gelen Fransız çalıştırıcıyı, sabah yapılan kontrollerinin ardından taburcu ettiklerini bildirdi. Çekinmez, Le Guen'in sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Kendisi takımının yanında olmak istediğini söyledi. Kendisine geçmiş olsun diyor Bursaspor'a da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay da yaptığı açıklamada, geceyi hastanede geçiren Le Guen'in sağlık durumunun iyi olmasından dolayı tüm kafilenin büyük bir sevinç yaşadığını söyledi. Le Guen'in taburcu edildikten sonra sabah saatlerinde İstanbul'a gittiğini belirten Parlakay, "Hocamız öğle saatlerinde uçakla Trabzon'a gelecek, akşam da takımın başında sahada olacak." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 16.12.2017 13:54
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGLe GuenFutbolBursasporBursa
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