Le Guen takımı toparlıyor

Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
Antrenmanın başında iki gruba ayrılan yeşil-beyazlılarda, bir grup topla ısınma, diğer grup ise denge çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde topla koordinasyon çalışması gerçekleştirilirken, son bölümde ise 4 minyatür kale ile geniş alanda kontrol pas oyunu oynandı. İzin süresi sona eren Josua John antrenmanda takımla çalışmaya çıktı. Yeşil-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy ve Furkan Özçal takımdan ayrı düz koşu yaptıktan sonra kondisyon salonunda çalıştı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.