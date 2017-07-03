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Le Guen takımı toparlıyor

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Le Guen takımı toparlıyor

Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. 

Antrenmanın başında iki gruba ayrılan yeşil-beyazlılarda, bir grup topla ısınma, diğer grup ise denge çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde topla koordinasyon çalışması gerçekleştirilirken, son bölümde ise 4 minyatür kale ile geniş alanda kontrol pas oyunu oynandı. İzin süresi sona eren Josua John antrenmanda takımla çalışmaya çıktı. Yeşil-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy ve Furkan Özçal takımdan ayrı düz koşu yaptıktan sonra kondisyon salonunda çalıştı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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