LeBron James rekora gidiyor

NBA'e 5 maçla devam edildi. Kevin Love'ın 28 sayı, 11 ribaunt, LeBron James'in de 25 sayı, 12 ribaunt ve 12 asist ile oynadığı maçta ev sahibi ekip, son 17 maçındaki 16. galibiyetini elde etti.

Kariyerinde 59. kez "triple double" ile salondan ayrılan 32 yaşındaki LeBron James, tüm zamanlar listesinde altıncı sıraya yükseldi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise, 10 dakika süre aldığı maçta 4 sayı üretti. Los Angeles Lakers'ta Brandon Ingram 26, Kyle Kuzma da 20 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Ersan'ın performansı yetmedi

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, sahasında Detroit Pistons'a 105-91 yenildi. Detroit Pistons'ta Tobias Harris 19 sayı, 4 ribaunt, Avery Bradley 18 sayı, Langston Galloway de 17 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Hawks'ta John Collins'in 15 sayı, 7 ribaunt ve Ersan İlyasova'nın 23 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistlik performansı galibiyete yetmedi.