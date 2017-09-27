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"Leipzig çıraklık parası ödedi"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın konuk ettiği Leipzig'i 2-0 mağlup etmesi, Alman basınında geniş yankı uyandırdı

27 Eylül 2017 Çarşamba 16:46
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"Leipzig çıraklık parası ödedi"

Kicker dergisi, "Leipzig, Beşiktaş için tecrübesiz" başlığıyla sunduğu haberinde, Alman temsilcisinin Avrupa kupalarında ilk deplasman seyahatinin şansız geçtiği ifade edildi.

Haberde, Vodafone Park'taki atmosferin Leipzigli futbolcular üzerinde beklendiği gibi çok fazla baskıya yol açtığı belirtilerek, "Leipzig, kulakları rahatsız eden ıslık konserinden etkilendi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Frankfurter Allgemeine gazetesi de, "Leipzig sınırlarını öğrendi"  manşetiyle duyurduğu haberde, "Tecrübeli Türkiye şampiyonu Beşiktaş, maçın belirli bölümlerinde Leipzig'e sınırlarını gösterdi." şeklinde görüş belirtti. Haberde, statta 10 dakika ışıkların yanmadığı, Leipzigli Timo Werner'in maç sırasında kan dolaşımı bozukluğu yaşadığı da hatırlatıldı.

Sport1 internet sitesi, "Leipzig çıraklık parası ödedi" başlığını kullandığı haberde, sadece ikinci yarıda gösterilen iyi performansın Leipzig'e yetmediği ve iki maçta bir puan toplayabilen Alman temsilcisinin tur şansını zora soktuğu belirtildi.

Reviersport internet sitesi ise, grup lideri Beşiktaş'ın rahat bir galibiyet aldığına değinerek, "Tecrübeli Beşiktaş, Leipzig'i yendi" başlığını kullandı.

AA

Son Güncelleme: 27.09.2017 16:46
Anahtar Kelimeler:
LeipzigAlman BasınıBeşiktaşFutbol
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