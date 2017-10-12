Leipzig Mbappe'yi elinden kaçırmış!

RB Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, geçtiğimiz yaz flaş bir şekilde Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Kylian Mbappe'yi ellerinden kaçırdıklarını açıkladı.

18 yaşındaki golcü oyuncu geçen sezon Monaco forması altında çıktığı 44 maçta 26 gole imza attıktan sonra Real Madrid'in de gündemine girmiş, ancak Paris Saint-Germain oyuncuyu 180 milyon euro'luk satın alma zorunluluğuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Bild'e konuşan Rangnick, "Mbappe'yi neredeyse transfer ediyorduk. Transferin gerçekleşmeme sebebi, teknik direktörümüz Alexander Zorniger ile yollarımızı henüz ayırmış olmamızdı. 2015 yılının ara transfer döneminin hemen sonrasıydı ve yeni teknik direktörümüzün kim olacağına henüz karar verilmemişti. Kylian'ın babası bana, 'Eğer yeni teknik direktör sen olacaksan, oğlumu anında sana teslim edeceğim.' dedi. Ama o dönem Şubat ayında ona o sözü verememiştim." dedi.