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Lens Antalya kampına katıldı

İzni sona eren Hollandalı futbolcu Lens antrenmanda yer aldı

04 Ocak 2018 Perşembe 14:21
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Lens Antalya kampına katıldı

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. İdman, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda 4'e 4 maçla sona erdi. Siyah-beyazlılarda izni sona eren Hollandalı futbolcu Jeremain Lens de idmanda yer aldı. Sakatlığı bulunan Atınç Nukan ise kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı. Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 04.01.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGFutbolBeşiktaşAntrenman
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