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Lens haftaya oynayamayacak

Babasının cenaze töreni nedeniyle ülkesi Hollanda'ya giden Jeremain Lens, Atiker Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak

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Lens haftaya oynayamayacak

Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, cenaze törenine katılacağı için Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Lens'in, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından, 17 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek cenaze töreni nedeniyle Hollanda'ya gittiği belirtildi. Hollandalı hücum oyuncusunun, 14 Mart Salı günü Surinam'a geçeceği ve burada cenaze gününe kadar taziyeleri kabul edeceği bildirildi. Lens'in, aynı gün düzenlenecek cenaze töreniyle babası Ricardo Wilfred Lens'i son yolculuğuna uğurlayacağı ve bu nedenle Fenerbahçe'nin o gün sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyeceği aktarıldı.

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FutbolFenerbahçeLens
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