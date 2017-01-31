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Levent Şahin Adana'yı umutlandırdı

Adanaspor, ligin son 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik aldı

31 Ocak 2017 Salı 13:33
Levent Şahin Adana'yı umutlandırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor, ligin son 5 maçında aldığı puanlarla çıkışını sürdürüyor.

Turuncu-beyazlılar, ligin 14. haftasında, deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenildikten sonra oynadığı 5 maçta kaybetmedi. Akdeniz ekibi, 15. haftada Kayserispor'u sahasında 2-1 yendi, sonraki haftalarda Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Bursaspor'u 18. hafta maçında, deplasmanda 1-0 mağlup eden Adanaspor, dün de sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Adanaspor, ligin son 5 haftasında aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayarak lig sıralamasında da tırmanışa geçti. 

Adanaspor, teknik direktör Şahin ile kaybetmedi
Sezon başında teknik direktör sıkıntısı çeken Adanaspor, son olarak göreve getirdiği Levent Şahin ile henüz maç kaybetmedi. Sezonun ilk maçı öncesi teknik direktör Engin İpekoğlu ile yollarını ayıran Adana ekibinde takımın başına altyapı sorumlusu Eyüp Arın getirildi. Arın yönetiminde birer beraberlik ve mağlubiyet alan Adanaspor'da daha sonra göreve getirilen Krunoslav Jurcic de 11 Süper Lig maçında 5 puan toplaması nedeniyle takımdan gönderildi. Ligde 14. hafta Trabzonspor, 15. hafta Kayserispor ve 16. hafta Medipol Başakşehir karşılaşmalarına yardımcı antrenörler Serhat Galimane ve Eyüp Arın yönetiminde çıkan turuncu-beyaz takım, bu maçlarda 4 puan topladı. Son olarak göreve getirilen Levent Şahin yönetimindeki Adanaspor, Fenerbahçe ile berabere kalırken, Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanmayı başardı.
Son Güncelleme: 31.01.2017 13:40
Anahtar Kelimeler:
AdanasporSpor Toto Süper LigFutbol
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