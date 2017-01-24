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"Lider bitirip avantaj istiyoruz"

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında yarın sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak

24 Ocak 2017 Salı 13:53
"Lider bitirip avantaj istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında yarın sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, grubu lider bitirip avantaj yakalamak istediklerini söyledi.

Mete, yaptığı açıklamada, grupta ilk maçı deplasmanda 6-1  kazandıklarını anımsatarak, ikinci maç için bu sonucun ölçü olamayacağını belirtti. Kasımpaşa'nın yükselişte bir ekip olduğuna işaret eden Mete, "Ligde son maçta sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olmasına rağmen çok iyi oyun ortaya koydular. Her geçen hafta iyi işler yapan bir takım. İlk maç gibi kolay olmayacak. Her iki takım da grupta liderlik mücadelesi veriyor. Kasımpaşa karşısında kaybetmeden grubu lider bitirip avantaj sağlamak istiyoruz." dedi. Mete, hafta sonu ligde Kardemir Karabükspor'u konuk edeceklerini kaydederek, "Ligde kazanmaya çok ihtiyacımız var. Hocamız bu düşünce ile kupa kadrosunda mutlaka değişiklikler yapacaktır ama görev alan arkadaşlarımız bugüne kadar en iyisini yaptı. Bundan sonra da gereğini yapacaktır." ifadesini kullandı. Yeşil-mavili ekibin Kasımpaşa mücadelesine Alperen Uysal, Fink, Ali Faez, Robin Yalçın, Furkan Şimşek, Petrucci, Recep Niyaz, Oğuz Han Aynaoğlu, Oğulcan Çağlayan, Odemweyni ve Tuszynski muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
FutbolZiraat Türkiye KupasıÇaykur RizesporSaffet MeteB GrubuKasımpaşa
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