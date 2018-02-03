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Lider'e zor rakip

Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak

03 Şubat 2018 Cumartesi 14:50
Lider'e zor rakip

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligde son 4 maçında galip gelen turuncu-lacivertliler, Konya deplasmanından galibiyetle dönerse bu haftayı da lider kapatmayı garantilemiş olacak. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanamayan Atiker Konyaspor ise 16 puanla haftaya 17. sırada giriyor.

Attamah geri dönüyor

Medipol Başakşehir'de, geçtiğimiz hafta oynanan Kardemir Karabükspor karşılaşmasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Joseph Attamah, bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.  Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Tunay Torun'un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Clichy ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Clichy, yarınki mücadelede sarı kart görmesi halinde, 21. haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında oynayamayacak.

AA

Son Güncelleme: 03.02.2018 15:00
Anahtar Kelimeler:
20. Hafta MaçıAtiker KonyasporMedipol BaşakşehirSpor Toto Süper LigFutbol
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