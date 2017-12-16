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Lider Malatya deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

16 Aralık 2017 Cumartesi 13:52
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Lider Malatya deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de 32 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Mariano Filho, Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici yarın forma giyemeyecek. Öte yandan, Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Maicon Roque, Papa Alioune Ndiaye ve Sofiane Feghouli sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 deplasman maçından puan çıkaramadı. Sarı-kırmızılılar, 10. haftada Trabzonspor'a (2-1), 12. haftada Medipol Başakşehir'e (5-1), 14. haftada ise Beşiktaş'a (3-0) yenilmekten kurtulamadı.

Diğer yandan, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Sivas Belediyespor'a karşı oynamayarak kırmızı kart cezasını dolduran Bafetimbi Gomis, yarın takımdaki yerini alabilecek.

AA

Son Güncelleme: 16.12.2017 13:53
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSporGalatasarayEvkur Yeni Malatyaspor
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