Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
106226
ALTIN
152.158
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8351
EURO
4.2966

Lider zor deplasmanda

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak

13 Ekim 2017 Cuma 13:40
28 Okunma
Lider zor deplasmanda

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, 8. hafta maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan Galatasaray, Atiker Konyaspor maçını da kazanarak başarılı performansını sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Tolga Ciğerci müsabakada forma giyemeyecek.

Geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Atiker Konyaspor 7 puanla 14. sırada yer alıyor. Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları karşılaşmayı statta izleyemeyecek.

Ligde 11 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından ligde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmadı. Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Galatasaray, bu sezonki 7 karşılaşmada ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Serdar Aziz ceza sınırında

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Atiker Konyaspor maçı öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sarı kart gören Serdar Aziz, Atiker Konyaspor karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 9. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

AA

Son Güncelleme: 13.10.2017 13:40
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGalatasarayFutbolAtiker Konyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim