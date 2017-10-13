Lider zor deplasmanda

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, 8. hafta maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan Galatasaray, Atiker Konyaspor maçını da kazanarak başarılı performansını sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Tolga Ciğerci müsabakada forma giyemeyecek.

Geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Atiker Konyaspor 7 puanla 14. sırada yer alıyor. Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları karşılaşmayı statta izleyemeyecek.

Ligde 11 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından ligde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmadı. Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Galatasaray, bu sezonki 7 karşılaşmada ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Serdar Aziz ceza sınırında

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Atiker Konyaspor maçı öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında sarı kart gören Serdar Aziz, Atiker Konyaspor karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 9. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.