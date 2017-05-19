Lig bitiyor deplasman galibiyeti yok

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 21 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Spor Tesisleri’nde, teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular yarım sahada çift kale maç yaptı. İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Barisic, hafta sonu deplasmanda karşılacakları Atiker Konyaspor’u Türkiye kupasında finale kaldıkları için tebrik etti.

Her maça kazanma parolası ile çıktıklarını ancak deplasman karnelerinin iyi olmamasının farklı bir durum olduğunu belirten Barisic, “Deplasmanda kötü oynamıyoruz, bunu kabul edemeyiz. Domine ettiğimiz bir çok oyun var. Yalnız tek kötü olan sonuçtu. Alanya maçının özellikle ilk yarısını domine eden ve hakim olan taraf bizdik. Sonuç anlamında bazı talihsizlikler yaşadık. İyi çalışıyoruz ve Konyaspor karşısında deplasman şansızlığını kırmak istiyoruz” dedi. Alanya karşısında farklı mağlup olmalarında Ceyhun ve Skulason’un olmamalarının etkisinin olup olmadığı yönde bir soruya ise Barisic, “Ceyhun ve Skulason bu takımın en önemli iki oyuncularından biri. Bunu Osmanlı maçında kanıtladılar. Sezon başından beri gösteriyorlar zaten. Bu hafta Ceyhun geri dönüyor ama Skulason’ın bir rahatsızlığı var. Maçta olup olmayacağı belli değil” diye cevapladı.

Oyuncularda erken bir tatil havasının olup olmadığı şeklindeki bir soruya şöyle cevap verdi: “Hedefimiz ilk 10 içinde ligi bitirmek. Oyuncularda kesinlikle bir tatil havası olduğunu söylemem. Herkes iyi niyetli ve çok iyi çalıyorlar. Herkesinde maksimumunu vermesi gerekiyor ve vermek zorundalar. Buraya kimse tatile gelmedi veya tatili önceden düşünme gibi durumu olmaz. Hocalar olarak da biz buna müsaade etmeyiz. Bizde gözlemliyoruz bunu engellemek bizim işimiz. Herkesin maksimumunu vermesi gerekiyor. Son 3 maçımız var ve lig bitmiş değil." Öte yandan idmana rahatsızlığı bulunan Skulason ile sakatlıkları bulunan Tanase ve Gaman katılmadı. Kırmızı-mavili ekip yarın sabah yapacağı son idmanın ardından karayolu ile Konya’ya hareket edecek.