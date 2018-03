"Lig değişti dört büyükler eskide kaldı"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, "Eskiden dört büyükler vardı. Onlar ligi götürüyordu ancak şu anda her takım, birbirini yenebiliyor." dedi.

Bosna Hersekli teknik direktör Safet Susic, yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor'da ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu bildirdi. Turuncu-yeşilli takımın ligde kalacak potansiyel ve kaliteye sahip olduğunu kaydeden Susic, "Bizim kısa vadedeki planlarımızda amacımız iyi futbol oynamak değil, puanlar almak ve ligde kalmak. Gençlerbirliği maçında çok iyi oynadık ve üç puanı aldık. Hatta beklediğimden daha iyi bir oyun sahneye koyduk." diye konuştu. Futbolcuların çok iyi çalıştığını ve verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğini dile getiren Susic, zorlu fikstüre rağmen her şeyin çok daha iyi gideceğine inandığını ifade etti.

"Türkiye ligi değişti"

Türkiye'de futbolun eskisi gibi olmadığını ve çok değiştiğini belirten Susic, "4 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un ligde artık kolay maç kazanamadığını ve her takımın birbirini yenebildiğini söyledi. Son oynanan lig maçlarının bunun göstergesi olduğunun altını çizen Susic, şöyle devam etti: "Eskiden dört büyükler vardı. Onlar ligi götürüyordu ancak şu anda her takım, birbirini yenebiliyor. Türkiye ligi her zaman kaliteliydi ancak değişti. Eğer bir lig kaliteli ise doğal olarak mili takım da kaliteli oluyor. Türkiye liginde çok kaliteli oyuncular var. En son Türk Milli Takımı Avrupa Kupası'na gitti. Oraya gitmek kolay değil. Belki orada amacına ulaşamadı ama şimdi önünde bir Dünya Kupası var. Bana göre durumu da kötü değil. Çok iyi oyuncuları var. Gitmemesi için hiçbir sebep yok." Susic, zorlu sürecin üstesinden gelebilecek kaliteye sahip olduklarını vurgulayarak, "Aytemiz Alanyaspor ile 1,5 senelik anlaşma yaptık. Biraz geç geldiğimiz için de ilk amacımız ligde kalmak. Daha sonra çok iyi bir takım kuracağız, yukarılara oynayacağız. Ben ligde kalacağımızı düşündüğüm için de şimdiden gelecek sene için planlarımı, neler gerektiğinin çalışmasını yapıyorum. Hem iyi futbol hem de iyi sonuçlar almak istiyorum. Ben her zaman optimist oldum. Söylediğim gibi ligde kalmak için çaba gösterirken, gelecek sene hangi oyuncu lazım, pozitif neler yapabiliriz, onun planlamasını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Teklifler geldi"

Türk futbolunu sevdiğini ve her zaman takip ettiğini anlatan Susic, Türkiye'deki ve yurt dışındaki takımlardan teklif aldığını açıkladı. Türkiye'de tekrar çalışmasını "Kısmet" diye değerlendiren Susic, "Zaman zaman Türkiye'de ve başka ülkelerden teklifler gelse de olmadı. Bu işler biraz da kısmet meselesi." yorumunu yaptı. Susic, gittiği takımlarda çıtayı hep bir basamak yüksek tuttuğunu savunarak, Bosna Hersek milli takımındaki görevi sırasında ilk hedeflerinin Dünya Kupası'na gitmeyi başarmak olduğunu kaydetti. Bunun Bosna için bir ilk olduğunu hatırlatan Susic, "Bunu başardık. Ondan sonraki hedef Dünya Kupası'nda iyi futbol oynamak ve iyi bir iz bırakmaktı. Onu da yaptık. Belki biraz daha şansımız olsaydı, daha ileri gidebilirdik. Gidemedik. Kısmet." şeklinde konuştu.

"Kalite farkı var"

Türkiye ve Bosna Hersek futbolu arasındaki farkı ve kaliteyi de değerlendiren Susic, Bosna liginin Türk ligine göre çok daha zayıf olduğunu dile getirdi. Bunda en büyük etkenin, Bosna'daki iyi ve kaliteli futbolcuların yurt dışına çıkıyor olmasını gösteren Susic, "Kaliteli oyuncular kendi ülkelerindeki ligde oynamadıkları için de doğal olarak lig zayıf kalıyor. Ancak bu durum milli takıma olumsuz yansımıyor. Hatta mili takım için daha kaliteli oyunculara sahip oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki bağların iki ülkeyi dost ve kardeş yaptığına işaret eden Susic, Türkiye'de yabancılık çekmediğini ve Türkiye'yi çok sevdiğini sözlerine ekledi.