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"Lig yeni başlıyor"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Hala alt sıralarda ve sıkıntılı bölgedeyiz. Kayserispor için lig yeni başlıyor" şeklinde konuştu

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:06
"Lig yeni başlıyor"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, son 4 maçta sergilenen güzel futbol neticesinde 10 puan topladıklarını belirterek, kendileri için ligin yeni başladığını söyledi.

Bedir, yazılı açıklamasında, göreve geldiklerinde her türlü olumsuzluklarla karşılaşmalarına rağmen şehrin ileri gelenleri ve taraftar desteği ile Kayserispor'u ayağa kaldırdıklarını ifade etti. Önceki dönemlerde tribünlerin boş kaldığını, 300-500 seyirciyle maç oynadıklarını vurgulayan Bedir, şunları kaydetti: "Bursaspor maçında 17 bin ateşli, heyecanlı, 90 dakika küfürsüz ve hakaret içermeyen tezahüratlarıyla Kadir Has Stadı'nı rakip takıma dar eden gerçek taraftar, başarının gerçek mimarıydı.Sahaya gelemeyen ve bu şehirde yaşayan tüm hemşehrilerimizin yoğun desteği ve duası da bizimleydi. İşte bu destek ve çalışmalarımız sayesinde son 4 maçta çok güzel oyunlar çıkardık ve 10 puan topladık. Buraya kadar her şey planladığımız gibi ve olumlu yönde gelişti."

"Lig yeni başlıyor"
Ligde üst üste aldıkları iyi sonuçların kendilerini rehavete sevk etmemesi gerektiğine, önümüzdeki haftalarda oynayacakları maçların hayati önem taşıdığına dikkati çeken Bedir, şöyle devam etti: "Hala alt sıralarda ve sıkıntılı bölgedeyiz. Kayserispor için lig yeni başlıyor. Bu hafta cuma günü oynayacağımız Çaykur Rizespor ve sonraki hafta Kasımpaşa maçları bizim açımızdan hayati öneme haiz müsabakalar olacak. Yönetim, teknik heyet ve takımımız bu gerçeğin farkında olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Rize maçında deplasmanda olmamıza rağmen mutlaka başarılı olmalıyız. Sonra sahamızdaki Kasımpaşa maçına en az 25 bin taraftarla ve kesin 3 puan hedefi ile çıkmalıyız. Aksi takdirde şimdiye kadar aldığımız sonuçlar avantaj olmaktan çıkacaktır."


Son Güncelleme: 20.02.2017 17:19
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Başkanı Erol BedirKayserispor
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