"Ligde kalmayı başarı saymam"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, ligi 43 puanla bitireceklerine inandıklarını söyledi.

Ümit Özat, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda kırmızı-siyahlı takımın göreve başlamasının ardından bir ivme kazandığını belirtti. Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasına 2 hafta kaldığını ve bu süreci 15 ila 18 puanda bitirmenin kendileri açısından iyi olacağını dile getiren Özat, "Kehanet olarak değerlendirmeyin, geçen sezon takımın başına bir hafta erken gelmiştim ve ligi 46 puanla bitirmiştik. Gençlerbirliği, ligi bu sezon 43 puanla bitirecek, inanın bana. İddia ediyorum, normal şartlarda bu takım ligi 42 puanın üstünde bitirecek." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların taraftarların desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Özat, şöyle devam etti: "Bunu taraftarların hepsi için söylemem mümkün değil. Taraftar olduğunu iddia eden insanlar, mutlulukları paylaşmak, kucaklaşmak yerine her golden sonra bir iftira, hakaret ve protestoya başvuruyorlar. Taraftar tribüne hafta sonu eğlence için gelir, maçı bir festival gibi görür. Kimi zaman hüzün, kimi zaman mutluluk yaşar. Takım taraftarın çocuğu gibidir. İnsan çocuğuna kızamaz. Sporculuktan gelme insanlarız. Bazen tepkimizi sert ve anında verebiliyoruz. Başka yollara da başvurabilirim ama taraftarımı mahkemelerde görmek istemem."

"Ligde kalmayı başarı saymıyorum"

Ümit Özat, ligde kalmalarını başarı olarak görmeyeceğini dile getirdi. Gençlerbirliği'nin tarihinin en zor dönemlerini yaşadığını ve herkesin bütünüyle takıma destek vermesi gerektiğinin altını çizen Özat, "Kümede kalmaya gelmedik, geçen sene ligi bitirdiğimiz yer için mücadele etmeye geldik. Oyuncularımın potansiyeline inanıyorum. Ligde kalmayı başarı saymıyorum." diye konuştu.

Özat, kendisine ligde kalma primi teklif edildiğinde bunu kabul etmediğini ve sezon başında oyuncuların sözleşmesine Avrupa kupalarına katılma primi koydurduğunu da sözlerine ekledi.