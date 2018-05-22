"Ligi bu seviyede bitirmek başarı"

İlk kez mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'e "40 puan" hedefiyle başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonunu hedefinin üzerine çıkarak 43 puanla tamamladı.

Kurulduktan 31 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden ve kentin 11 yıllık özlemine son veren Yeni Malatyaspor, kötü başladığı sezonu 10. sırada tamamlamayı başardı. Sezona daha önce Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Ertuğrul Sağlam ile başlayan sarı-siyahlılar, Süper Lig'e Osmanlıspor galibiyetiyle "merhaba" dese de sonraki 4 maçta sadece 1 puan toplayabildi. Ertuğrul Sağlam'ın 4. hafta sonunda istifa etmesi üzerine Malatya ekibinin yönetimi, takımı 7. haftada Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut'a emanet etti.

Malatya ekibi, teknik direktör Bulut yönetimindeki ilk maçında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligde ilk 7 haftayı 8 puanla tamamladı. Daha sonra toparlanan sarı-siyahlılar, oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak ilk yarıyı 22 puanla 10. basamakta bitirdi.

İkinci yarı 21 puan topladı

Ligin ikinci yarısında ortalama bir performans sergileyen ve savunmasıyla ön plana çıkan Malatya temsilcisi, ikinci yarıda 21 puanı hanesine yazdırdı. Evkur Yeni Malatyaspor, seyircisi önünde ise daha iyi bir performans gösterdi. Sarı-siyahlı ekip, sezonun tamamında deplasmanlarda 16 puan toplarken, iç sahada 27 puanı cebine koydu. Yeni Malatyaspor, bu sezon 38 gol atarken kalesinde 45 gol gördü.

Evinde "büyüklere" geçit vermedi

Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a galibiyet şansı tanımadı. Sarı-siyahlılar, "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında iç sahada sadece bir kez mağlubiyet yaşadı. İlk olarak ligin 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmada 3-1 mağlup olurken, bir hafta sonra ise sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi. Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan sarı-siyahlılar, bu karşılaşmadan golsüz eşitlikle ayrıldı. 16. haftada lider durumda bulunan Galatasaray'ı iç sahada 2-1 yenerek önemli bir başarıya imza atan Malatya ekibi, aynı zamanda sarı-kırmızılı takımı liderlikten de etti.

Yeni Malatyaspor, iç sahada 25. haftada Fenerbahçe ile yaptığı maçı ise 2-0 kaybetti.

3 teknik adamı koltuğundan etti

Malatya ekibinin Spor Toto Süper Lig'de bu sezon kazandığı 3 maçın ardından, rakip takımlar teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Evkur Yeni Malatyaspor'un 6. haftada 4-2'lik Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından teknik direktör Erkan Sözeri'nin, 16. haftada 2-1'lik Galatasaray galibiyeti sonrası Igor Tudor'un, 24. haftada 1-0'lık Atiker Konyaspor galibiyetinden sonra da teknik direktör Mehmet Özdilek'in görevi son buldu.

Malatya ekibinin 9. haftada sahasında oynadığı ve 1-0 galibiyetle ayrıldığı Trabzonspor maçının ardında da rakip takımın yönetiminde istifalar yaşandı. Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası Trabzonspor'da kulüp başkan yardımcıları Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu ile yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar istifa etti. İlk kez mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'e "40 puan" hedefiyle başlayan ve ligin tamamlanmasına 2 hafta kala bu hedefi tutturan Evkur Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonunu hedefinin üzerine çıkarak 43 puanla bitirdi. Sarı-siyahlılar, gelecek sezon daha iyi performans sergileyerek Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor.

"Ligi bu seviyede bitirmek büyük başarı"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, ilk defa mücadele ettikleri Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi. Hedeflerini ligin başında "40 puan" olarak belirlediklerini anımsatan Gündüz, kötü dönemler geçirseler de bu hedeften hiçbir zaman vazgeçmediklerini ve ligin bitimine iki hafta kala hedefin üzerine çıktıklarını ifade etti.

Gündüz, lige renk kattıklarını ve birçok sürpriz gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Türk futbolunun köklü kulüplerinden galibiyetler aldıklarını aktardı. Elde ettikleri başarıda emeği bulunan herkese teşekkür eden Gündüz, şunları söyledi: "Süper Lig'de yeni olmamıza rağmen başarılı bir sezon geçirdik. Yeni bir takımın her konuda lige alışması zor ancak biz hepsinin üstesinden geldik. Yaşadığımız olumsuzluklara rağmen ligi bu seviyede bitirmek büyük başarı. Bundan sonra ligin kalıcı takımları arasında yer almak istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."