"Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u dün deplasmanda 4-1 yenen Osmanlıspor, 5 maç sonra üç puanla tanıştı.



Ligin ilk yarısını 6. sırada bitiren ancak 2017'de aldığı mağlubiyetlerle 12. basamağa kadar gerileyen Osmanlıspor, kötü gidişata Kayserispor maçıyla son verdi. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan rakibini Umar (2), Mehmet Güven ve Webo'nun golleriyle 4-1 mağlup eden başkent ekibi, ligde 5 maç sonra galip geldi. Bu sonuçla puanını 34'e çıkaran ve 10. sıraya yükselen mor-sarılılar, referandum nedeniyle lige verilen araya moralli girdi. Osmanlıspor, son galibiyetini 21. haftada 5-1'lik skorla Adanaspor deplasmanında elde etmişti. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki 2. maçında 3 puanla tanışan Osmanlıspor, bu sezonki en farklı ikinci galibiyetini de almış oldu.

En skorer futbolcu Webo

Kayserispor maçında skoru belirleyen golü kaydeden Osmanlısporlu futbolcu Webo, bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti. Sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Kamerunlu golcü, ikinci devre gösterdiği performansla başkent temsilcisinin en skorer futbolcusu konumuna geldi. Webo gibi sakatlıklar yaşayan Umar da son 4 haftada 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Kayserispor'a biri penaltıdan 2 gol atan Nijeryalı milli futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkardı. Mehmet Güven de bir başka Kayserispor maçıyla yeniden golle tanıştı. Bu sezonki 3. golünü atan Mehmet, son olarak ilk devre 1-1 biten Kayserispor maçında gol sevinci yaşamıştı.

"Alınlarından öpüyoruz"

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yurtgüven, iyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak, "Dünkü müsabakada da gördük ki futbolcularımız, istediği takdirde her takıma karşı galip gelebilecek bir potansiyele sahip. Bize yakışmayan kötü bir dönemi Allah'ın izniyle geride bıraktığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Osmanlıspor'da yaşanan teknik direktör değişikliğine değinen Yurtgüven, şu ifadeleri kullandı: "Yaptığımız teknik ekip değişiminin olumlu yansımalarını görmeye başladık. Teknik direktörümüz Sayın Hamza Hamzaoğlu karakterini takıma yansıtmaya başladı. Öyle inanıyorum ki ilerleyen günlerde bu artarak devam edecektir. Hedefimiz ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek. Bu vesileyle teknik ekibimizi ve futbolcularımızı, aldıkları galibiyetten daha da önemlisi sergiledikleri güzel takım oyunundan dolayı yönetim olarak kutluyor, alınlarından öpüyoruz."