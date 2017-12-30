Lille, İstanbullu oyuncunun peşinde

İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Ümit Milli Takımı'nın da formasını giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Mehmet Zeki Çelik'in Fransa 1. Ligi takımlarından Lille tarafından izlendiğini söyledi.

Koşukavak, Lille'in yanı sıra Fransa'nın Marsilya ve Portekiz'in Benfica kulüplerinin de takibe aldığı ileri sürülen Mehmet Zeki'nin çok olgun bir futbolcu olduğunu belirterek, "Mehmet Zeki, 1997 doğumlu ama bunları tolere edebilecek psikolojik direnci var. Kendini kaybedecek biri değil. Çok ahlaklı ve profesyonel bir oyuncu." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptıkları Kardemir Karabükspor maçına Lille Kulübünden görevlinin geldiğini anlatan Koşukavak, "Yaklaşık 2 hafta önce İstanbulspor'a Lille'den bir faks geldi. Bizi mi yoksa Karabükspor'u mu izleyecekler diye merak ettim. Oyuncu izleme ekibinden biri geldi. Maçtan sonra yaklaşık yarım saat sohbet ettim. Bana Mehmet Zeki'yi sordu. Diğer takımlarla (Marsilya ve Benfica) ilgili resmi bir şey yok ama duyumlar geliyor. Lille Kulübünün yetkilisi, daha sonra ligdeki Adanaspor maçına da geldi. Kendine göre notlar aldı. İlerleyen zamanda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçın Koşukavak, Mehmet Zeki'nin eski takımı Bursaspor'a da dönme ihtimalinin bulunduğunu aktararak, "Bursaspor'da da Mehmet Zeki'yi tekrar alma gibi bir düşünce varmış. Zeki ve ülke futbolu için hayırlı olsun. Avrupa'daki kulüpler işini çok doğru yapıyor. Acaba Fransa 2. Ligi'nde 1997 doğumlu bir Fransız oyuncuyu bizim kaç kulübümüz tanıyor ve takip ediyor. Adamlar organizeler." şeklinde görüş belirtti.

"Lucescu bence yanlış düşünüyor"

Yalçın Koşukavak, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun genç futbolcuların yurt dışına erken transfer olduğu görüşüne katılmadığını söyledi. Rumen teknik adamın, "Cengiz, Emre Mor, Enes Ünal gibi gençler, çok erken dönemde yurt dışına gidiyorlar ve forma şansı bulamıyorlar." açıklamasının hatırlatılması üzerine Koşukavak, "Lucescu, bence Türkiye'den biraz uzaklaşmış. Bizim yetiştirememe ve geliştirememe gibi problemlerimiz var. Avrupa'daki kulüpler daha sağlıklı bir yapıda. Antrenörlerinin yeterlilik seviyesi daha yüksek. Lucescu bence yanlış düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sezon başında yabancısız oynamayı düşündük"

Koşukavak, sezon başında yabancısız oynamayı düşündüklerini ancak Türk oyuncuların maliyetinden dolayı mecburen transfer yaptıklarını aktardı. İstanbulspor olarak genç ve yerli futbolcu oynatmayı ilke edindiklerine değinen teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ülkenin vatandaşı olarak oyuncu yetiştiremediğimizin farkındayım. İstanbulspor ve ben bu konuya bir nebze katkımız olsun diye genç ve yerli futbolcu oynatmayı ilke edindik. Bunun da bazı külfetleri var. TFF 1. Lig seviyesindeki yerli oyuncular biraz pahalı. Sezon başında yabancısız oynamayı düşünmüştük ama transferde temas ettiğimiz her futbolcu bize yabancının iki katı maliyet verince mecburen yabancı transferi yaptık."

Gençleri oynatmadan ziyade geliştirmenin önemli olduğunu anlatan sarı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Genç oyuncuları oynatmanın çok kıymetli olduğunu düşünmüyorum. Geliştirmek daha önemli ve kıymetli. Bizim oyuncularımız maalesef yarım. Kimse alınganlık göstermesin ama tam olsak Avrupa'da birçok oyuncumuz olurdu. Kulüp olarak genç oyuncuları geliştirme felsefemiz var. Türkiye'de tek yönlü oyuncular var. Ya çok ofansif ya da çok defansifler. Sadece yetenekleriyle oynama ve takım futbolcusu olamama durumları var. Ülkemizin böyle bir problemi mevcut." diye konuştu.

Yabancı oyuncu kuralı

Yalçın Koşukavak, tartışılan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili, "Konunun kendisi bize cevap veriyor ama oraları göremiyoruz. Bundan önce yabancı oyuncu sayısını düşürdük ama bir sonuç çıkmamıştı. Şimdi yükselttik, yine bir sonuç yok. Bir daha düşürerek sonuç bekleyeceğiz. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek, biraz ağır olacak ama ahmakça." dedi. Türk futbolunun yabancı sınırından daha önemli sorunlarının olduğunu dile getiren Koşukavak, "Geliştirip, yetiştiremezsek sürekli yabancı oyuncu sınırı gündeme gelir. Yabancı oyuncunun sayısından öte yabancılar kontratları beni rahatsız ediyor. Ciddi kontratlar, kulüplere çok büyük külfet oluyor. Şu anda bunun acısını çeken kulüpler var. TFF 1. Lig puan durumunda eksi puan cezaları var. TFF 2. Lig'de böyle bir şey yok. Çünkü yabancı oyuncu yok." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Türk futbolunun ekonomik disipline ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı: "Şu anda TFF 1. Lig'de 3-5 tane transfer yasağı bulunan kulüp var. Paralar ödenemeyince başkalarından yardım istiyorlar. Birileri kulüplerini yönetebilecek kabiliyette değil ise bunu başka insanların vereceği paralarla tolere etmemeli. O zaman haksız bir rekabet oluyor. İstanbulspor kimseden para isteyemiyor. İstanbul'un en uzak tarafında izole bir şekilde ayakta durup, ülke futboluna faydalı olmaya çalışıyoruz. Sıkıştığımız zaman bir belediye başkanından yardım isteyemiyoruz ama başkaları çok rahatlıkla hallediyor. Ciddi rakamlar duyuyorum. Ülke futbolunun ekonomik bir disipline ihtiyacı var. Bu şart. Taşıma su ile değirmen bir yere kadar döner. Sonra deniz biter ve herkes boyunun ölçüsünü alır."