Lima Bursa için geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Portekiz'in Estoril takımından Allano Lima, Bursa'ya geldi.

Yeşil-beyazlıların transferi için kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, dün gece geç saatlerde kente ulaştı. Geceyi Bursa'da otelde geçiren Lima, sabah saatlerinde Acıbadem Bursa Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Lima, hastane girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına Bursa'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Satış opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlanan Brezilyalı oyuncunun, sağlık kontrollerinin ardından yeşil-beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.