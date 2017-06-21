Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lizbon Fener'in elinden kaptı

Fenerbahçe'nin gündemindeki Fildişi Sahilli oyuncu Doumbia, sözleşme imzalamak üzere Portekiz'e gitti

Bu haber kez okundu.

Lizbon Fener'in elinden kaptı
Roma'da forma şansı bulamayan Seydou Doumbia, Portekiz'in Sporting Lizbon kulübüne transfer oldu. 

Portekiz gazetesi Jogo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Fildişi Sahilli golcü, tercihinin Portekiz kulübünden yana kullandı.  Sağlık kontrolünden geçmek üzere bu hafta Lizbon'a gitmesi beklenen Doumbia'nın 1 yıllık kiralık anlaşmaya imza atacağı belirtildi. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre; Sporting, Doumbia'yı 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katabilecek. Sezonu Basel'de kiralık oalrak geçiren Doumbia, İsviçre Ligi'nde oynadığı 25 maçta 20 gol attı.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolFenerbahçeSeydou DoumbiaPortekizSporting Lizbon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100