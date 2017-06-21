Lizbon Fener'in elinden kaptı

Roma'da forma şansı bulamayan Seydou Doumbia, Portekiz'in Sporting Lizbon kulübüne transfer oldu.
Portekiz gazetesi Jogo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Fildişi Sahilli golcü, tercihinin Portekiz kulübünden yana kullandı. Sağlık kontrolünden geçmek üzere bu hafta Lizbon'a gitmesi beklenen Doumbia'nın 1 yıllık kiralık anlaşmaya imza atacağı belirtildi. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre; Sporting, Doumbia'yı 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katabilecek. Sezonu Basel'de kiralık oalrak geçiren Doumbia, İsviçre Ligi'nde oynadığı 25 maçta 20 gol attı.