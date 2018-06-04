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Löw'den tartışılacak tercih

Almanya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 23 kişilik nihai kadrosunda Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a da yer verildi. Manchester City’de forma giyen Leroy Sane Rusya’ya götürülmeyecek

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:23
Löw'den tartışılacak tercih

Almanya Milli Takımı'nın Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 23 kişilik nihai kadrosunda Türk kökenli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a da yer verildi.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw milli takımının kamp yaptığı İtalya’nın Eppan kentinde düzenlenen basın toplantısında kampta bulanan 27 futbolcudan 2018 Dünya Kupası’na götürmeyeceği 4 oyuncuyu açıkladı. Kadroyu belirlemenin zor bir karar olduğunu belirten Löw, Bayer Leverkusen takımından kaleci Bernd Leno ve Jonathan Tah, Manchester City’den Leroy Sane ve Freiburg ekibinden Nils Petersen’in Rusya’ya gidecek nihai kadroda yer almayacaklarını ifade etti.

Dünya Kupası’nda Almanya için mücadele edecek takımda Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın yanı sıra daha önce Beşiktaş’ta forma giyen Mario Gomez de yer alacak. Almanya Milli Takımı, 8 Haziran’da Suudi Arabistan ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

Dünya Kupası'nda İsveç, Meksika ve Güney Kore'nin yer aldığı F Grubu'nda mücadele edecek Almanya'nın nihai kadrosu şöyle:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Antonio Rüdiger (Chelsea), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)

Forvet: Thomas Müller (Bayern Münih), Mario Gomez (Stuttgart), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig)

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Anahtar Kelimeler:
Alman Milli TakımıAlman Milli Takımı Teknik Direktörü LöwRusya 2018 Dünya Kupası
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