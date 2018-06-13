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Löw'ün gözü Pozzo'nun rekorunda

Dünya Kupası'nı 2 kez kazanan tek teknik direktör İtalyan Vittorio Pozzo oldu. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, takımının şampiyonluğu halinde Pozzo'nun rekoruna ortak olacak

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:07
Löw'ün gözü Pozzo'nun rekorunda

Futbolda Dünya Kupası şampiyonluğunu iki kez yaşayan tek teknik direktör İtalyan Vittorio Pozzo oldu.

Pozzo'nun çalıştırdığı İtalya, 1934'te İtalya'da düzenlenen şampiyonada ve 1938'de Fransa'daki turnuvada üst üste iki kez şampiyonluğa ulaştı. Pozzo'dan sonra organizasyon tarihinde bu sevinci iki kez yaşayan başka bir teknik adam çıkmadı. Son Dünya Kupası'nda Almanya'yı şampiyonluğa ulaştıran Joachim Löw, 2018 Rusya'da da aynı başarıyı tekrarlaması halinde Pozzo'nun rekoruna ortak olacak.

Parreira 6 Dünya Kupası gördü

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Brezilyalı teknik adam Carlos Alberto Parreira, Dünya Kupası tarihinde en çok turnuvaya katılan teknik direktör unvanını elinde bulunduruyor. Parreira, 1982, 1990, 1994, 1998, 2006 ve 2010 Dünya kupalarına teknik direktör olarak katılarak, bu alandaki rekorun sahibi oldu. Carlos Alberto Parreira, Dünya Kupası'ndaki tek şampiyonluğunu 1994 ABD'de Brezilya ile yaşadı.

Parreira ve Milutinovic 5 farklı ülkeyle katıldı

Dünya Kupası'nda en çok farklı ülke milli takımını çalıştıran teknik direktörler Carlos Alberto Parreira ile Bora Milutinovic olarak kayıtlara geçti. İki teknik adam da kupa tarihinde 5 farklı ülke milli takımının başında sahaya çıktı. Parreira, 1982'de Kuveyt, 1990'da Birleşik Arap Emirlikleri, 1994 ve 2006'da Brezilya, 1998'de Suudi Arabistan, 2010'da ise ev sahibi Güney Afrika'yı çalıştırdı. Brezilyalı teknik adam sadece 1994'te ülkesini şampiyonluğa taşıyabildi. Sırp teknik adam Milutinovic ise 1986'da Meksika, 1990'da Kosta Rika, 1994'de ABD, 1998'de Nijerya ve 2002'de de Çin'in başında yer aldı ve şampiyonluk yaşayamadı.

Fransız Henri Michel ise Fransa, Kamerun, Fas ve Fildişi Sahili ile 4 kez organizasyona katıldı.

Zaggallo ve Beckenbauer'in başarısı

Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer, Dünya Kupası'nı hem futbolcu hem de teknik adam olarak kazanma başarısı gösterdi. Zagallo, 1958 ve 1962'de futbolcu olarak Brezilya ile şampiyonluğa ulaşırken, 1970'de de bu kez teknik direktör olarak ülkesini zirveye taşıdı. "İmparator" lakaplı Beckenbauer ise 1974 Dünya Kupası'nı kaptan olarak havaya kaldırdı, aynı başarıyı 1990'da Almanya'yı dünya şampiyonluğuna ulaştırarak yaşadı.

Schön 25 maça çıktı

Dünya Kupası'nda teknik direktör olarak en çok maça çıkan teknik adam ise Helmut Schön oldu. Schön, 1966 ile 1978 yılları arasında 25 kez Almanya Milli Takımı'nın başında sahaya çıkarak, bu alanda ilk sırada yer aldı. Carlos Alberto Parreira 24 maçla ikinci olurken, Mario Zagallo ve Bora Milutinovic de 20'şer maça çıktı.

En çok galibiyet yaşayan da Schön

Helmut Schön aynı zamanda Dünya Kupası'nda en çok galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör olarak da tarihe geçti. Alman teknik adam, ülkesinin milli takımının başında 1966 ile 1978 yılları arasında 16 galibiyet sevinci yaşadı.

En genci Tramutola, en yaşlısı Rehhagel

Dünya kupalarındaki en genç teknik adam Arjantinli Juan Jose Tramutola, en yaşlısı ise Alman Otto Rehhagel oldu. Tramutola, 1930 Dünya Kupası'nda Arjantin'in başındayken, 27 yaş 267 günlüktü. Otto Rehhagel ise Güney Afrika'daki son Dünya Kupası'nda Yunanistan'ın başında maça çıktığında 71 yaşından 317 gün almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Carlos Alberto ParreiraDünya KupasıFutbolJoachim LöwVittorio Pozzo
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