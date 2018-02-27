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Lucescu, 2. Lig karmalarını izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun takip ettiği maçta, TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karmalar karşı karşıya geldi

27 Şubat 2018 Salı 17:52
Lucescu, 2. Lig karmalarını izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karmaların karşı karşıya geldiği maçı izledi.

Mircea Lucescu'nun talebi üzerine Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, TFF 2. Lig ekiplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karma takımlar karşılaştı. Maçı, Lucescu'nun yanı sıra TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu, Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, altyapı milli takımlarının teknik direktörleri, TFF bölge antrenörleri ile çok sayıda kulüp ve futbolcu temsilcisi de takip etti.

A Milli Takım oyuncu havuzunun genişletilmesini amaçlayan karşılaşmada kırmızı takım ile beyaz takım 2-2 berabere kaldı. Organizasyonda yarın da Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karmalar karşılaşacak.

AA

Son Güncelleme: 27.02.2018 18:04
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTFFMircea LucescuA Milli Takım
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