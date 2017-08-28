Lucescu'dan şaşırtan Oğuzhan kararı

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiği bildirildi.
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Beşiktaşlı futbolcu, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi
28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:36
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