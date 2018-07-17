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Lucescu, gençler için gidecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Finlandiya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ni takip edecek

17 Temmuz 2018 Salı 12:13
Lucescu, gençler için gidecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele eden Genç Milli Takım'ın maçlarını takip etmek için organizasyonun düzenlendiği Finlandiya'ya gitti.

Rumen teknik adam, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Genç oyuncularımızın Avrupalı yaşıtlarıyla düzeylerini karşılaştırmak adına bu turnuvanın mükemmel bir fırsat olacağını düşünüyorum. Dünya Kupası'nda rakiplerimizi izledikten sonra bu kez de gelecekte A Milli Takımımızın bir üyesi olmaya aday oyuncuları gözlemlemek istedim." ifadelerini kullandı.

Lucescu, daha önce yardımcısı Tayfur Havutcu'yla A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki grubunda yer alan Rusya ve İsveç'in 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynadıkları maçları izlemişti.

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alan Türkiye, bugün İngiltere, 20 Temmuz'da Fransa ve 23 Temmuz'da Ukrayna ile karşılaşacak.

AA

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