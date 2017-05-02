Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lucescu G.Saray ile görüştü mü?

Son dönemde adı Galatasaray'la anılan Mircea Lucescu, hakkında çıkan dedikodulara açıklık getirdi

Bu haber kez okundu.

Lucescu G.Saray ile görüştü mü?

Gazetem.ru'da yer alan habere göre; Zenit'in Tom Tomsk'u yendiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, Galatasaraylı yöneticilerle herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Son dönemde sıklıkla gündeme gelen dedikoduların gerçeği yansıtmadığını belirten Lucescu, "Bu aslında fiziksel olarak da mümkün değil çünkü son dönemlerde sürekli St. Petersburg’daydı, buradan ayrılmadım bile!" diyerek iddiaları yalanladı

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolMircea LucescuZenitGalatasaray
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100