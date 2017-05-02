Gazetem.ru'da yer alan habere göre; Zenit'in Tom Tomsk'u yendiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, Galatasaraylı yöneticilerle herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Son dönemde sıklıkla gündeme gelen dedikoduların gerçeği yansıtmadığını belirten Lucescu, "Bu aslında fiziksel olarak da mümkün değil çünkü son dönemlerde sürekli St. Petersburg’daydı, buradan ayrılmadım bile!" diyerek iddiaları yalanladı
Lucescu G.Saray ile görüştü mü?
Son dönemde adı Galatasaray'la anılan Mircea Lucescu, hakkında çıkan dedikodulara açıklık getirdi
02 Mayıs 2017 Salı 14:19
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