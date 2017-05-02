Lucescu G.Saray ile görüştü mü?

Gazetem.ru'da yer alan habere göre; Zenit'in Tom Tomsk'u yendiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, Galatasaraylı yöneticilerle herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Son dönemde sıklıkla gündeme gelen dedikoduların gerçeği yansıtmadığını belirten Lucescu, "Bu aslında fiziksel olarak da mümkün değil çünkü son dönemlerde sürekli St. Petersburg’daydı, buradan ayrılmadım bile!" diyerek iddiaları yalanladı