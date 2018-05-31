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Lucescu iddialı konuştu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağımıza inanmasam burada olmazdım" şeklinde konuştu

31 Mayıs 2018 Perşembe 17:05
Lucescu iddialı konuştu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağımıza inanmasam burada olmazdım. Bu sorumluğu aldım amacım da başarılı olmaktır." dedi.

Rumen teknik direktör Lucescu ve milli futbolcu Kaan Ayhan, İsviçre'nin Cenevre kentinde yarın oynanacak Türkiye-Tunus hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Lucescu, "Kalbi milli takım için atan futbolcu istiyorum. 2024 Avrupa Şampiyonası'nı öngörerek takımı gençleştirme eğilimine gittim. Futbolcular 6 yıl sonra arkalarında çok maç yapmış olarak güzel oyunlar çıkaracaklar." ifadelerini kullandı.

Milli takımın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Lucescu, "Zor bir dönemde takımın başına geçtim, nesil değiştirmemiz ve tekrar inşa etmemiz lazım, fikirlerin ve sistemin değişmesi gibi. Şimdi çok güzel bir oyuncu grubum var. Hala hatalar yapıyoruz ama bunları azaltacaklar. Ben onlara güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu. Deneyimli teknik adam, Tunus maçı hakkında ise şunları kaydetti: "Yarın iyi bir ekibe karşı oynayacağız. Asya ve Afrika ekipleri eskisi gibi değil. Tunus'un 13 oyuncusu Avrupa'da oynuyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiler ve 8 maçta yenilmediler, 5 galibiyet ile 3 beraberlik aldılar." Değişik oyun yapısıdaki takımlarla hazırlık maçları oynamak istediklerini ifade eden Lucescu, yarın İran maçından farklı oyuncuları da kullanacağını söyledi.

Kaan: "Her turnuvaya katılan bir ülke olmak istiyoruz"

Milli futbolcu Kaan Ayhan ise, takım genç oyunculardan oluştuğunu ve iyi bir atmosferde çalıştıklarını dile getirdi. Kaan Ayhan, "Yeni bir hocayla farklı bir Türkiye göstermek istiyoruz, her turnuvaya katılan bir ülke olmak istiyoruz. Önümüzdeki 2 maçta da bunun altyapısını oluşturmak ve öz güvenle gelecek maçlara hazırlanmak isiyoruz." dedi.

Bazı futbolcuların milli takımı seçmemesi ya da zorluk çıkarması hakkında ise Kaan, "Açıkçası sadece kendim hakkında konuşabilirim. Türkiye'yi memleketim olarak gördüğüm için tercih ettim. Türkiye ile hedeflere ulaşma yolunu seçtim. Herkesin dünyası farkı ama kendim için bunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu. Yeni jenerasyonun birbirine alışma süreci hakkında ise milli oyuncu, "Futbolcu olarak değişikliklere alışmamız lazım. Takım içinde de yeni oyuncular geliyor. Takım olmak istiyoruz ve iyi gittiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2018 17:05
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTunusMircea LucescuKaan AyhanFutbol
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