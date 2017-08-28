"Lucescu ile Terim arasında fark yok"

Ülke basınına bir röportaj veren Shevchenko, Kardemir Karabükspor'daki geleceği belirsizliğini koruyan Yevhen Seleznyov hakkında, "Şu anda hücum hattında bir rekabet yok. Seleznyov ile konuştum ve kulübüyle olan sorununu çözmesi gerektiğini söyledim. Ayrılacak mı, kalacak mı bilmiyorum. Onun oynamasına ihtiyacım var ancak belli bir süredir sahaya çıkmıyor. Bu nedenle kadroda yer almıyor" dedi.



A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile ilgili de görüş bildiren genç teknik adam, "Lucescu ile Fatih Terim arasında bir fark görmüyorum. Evet, Lucescu Ukrayna futbol unu biliyor ancak bu Shakhtarlı oyuncular için çifte motivasyon olacak. Eski teknik direktörlerine karşı oynayacaklar. Bunun motivasyonu artıracağını umuyorum. Az bir sürede çok şey yapması gerekiyor, fazla zamanı yok ancak oyuncularını çok iyi bir şekilde motive edeceğini biliyorum. Bir çeşit geçiş yolunu seçmek için zafer gerekiyor. Motivasyon ölçü olmaktan çıkacak çünkü Türkler de zafere ihtiyaç duyuyorlar. Oyuncuları, Türk takımını yenmek zorunda kalacakları seviyede çalıştıracağız" diye konuştu. Arda Turan'ın milli takıma geri dönmesini de yorumlayan Andriy Shevchenko , "Türkiye'de birçok iyi oyuncu var. Arda Turan takım için önemli bir oyuncu. Bakalım Lucescu'nun merkezindeki yerine güveniyor mu çünkü kendi içinde milli takıma karşı bir meydan okuma hiçbir şey ifade etmiyor. Bence Lucescu'nun gidişat konusunda yeteri kadar problemi var. Maç yaklaşırken; Türkiye'nin ne tür bir formatta oynayacağı, ne düşüneceği hakkında bilgi edineceğiz" ifadesini kullandı. Sheva son olarak, "Türkiye maçı çok önemli. İyi, gösterişli, kombine bir futbol göstermemiz gerekli. Futbol sahasında başarılı olursak, Türkleri yeneriz" dedi.