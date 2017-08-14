Lucescu, Kocaman ile görüşecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yarın Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile görüşecek.



Fenerbahçe Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre Lucescu, Can Bartu Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında sarı-lacivertli takımı ziyaret edecek. Rumen teknik adam, antrenmandan sonra Kocaman ile fikir alışverişinde bulunacak.

Kocaman, UEFA listesi için tercih yapacak

Teknik direktör Kocaman, 17 Ağustos Perşembe günü Makedonya'nın Vardar takımıyla oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi, takımın UEFA listesine eklenmesi için yeni transferlerden Guiliano ve Soldado arasında tercih yapacak. Miroslav Stoch'un Çekya ekibi Slavia Prag'a gönderilmesiyle sarı-lacivertli ekibin UEFA listesinde bir kişilik yer açılmıştı. Öte yandan, Antalyaspor'un, sarı-lacivertli futbolculardan Salih Uçan'a transfer teklifi yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.