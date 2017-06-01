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Lucescu'nun yerine Mancini

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik direktör Mancini ile 3+2 yıllığına anlaştı

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Lucescu'nun yerine Mancini

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Mircea Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'yi getirdi.

Zenit Kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, 2 yıl opsiyon hakkı olduğu da kaydedildi. Son olarak İtalyan ekibi Inter'i çalıştıran Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Zenit geçtiğimiz günlerde, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da başında bulunan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yolları ayırmıştı.

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