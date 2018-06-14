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Lucescu rakipleri yakın takipte

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Rusya ve İsveç'in Dünya Kupası'nda oynayacakları grup maçlarını izleyecek

14 Haziran 2018 Perşembe 16:15
Lucescu rakipleri yakın takipte

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcı antrenör Tayfur Havutçu, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Rusya ve İsveç'in 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacakları grup maçlarını yerinde takip edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lucescu ve Havutçu, ilk olarak Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya'nın bugün Suudi Arabistan ile Luzhniki Stadı'nda oynayacağı açılış maçını izleyecek. İki teknik adam, 18 Haziran'da İsveç-Güney Kore, 19 Haziran'da ise Rusya-Mısır karşılaşmalarında da tribündeki yerlerini alacak. İsveç ile Almanya arasında 23 Haziran'da oynanacak karşılaşmayı ise Tayfur Havutçu takip edecek.

Rusya ve İsveç'in gruplarından bir üst tura çıkmaları halinde bu karşılaşmaları da statta izleyecek Lucescu ve Havutçu, 16 Haziran'daki Arjantin-İzlanda ve 22 Haziran'daki Brezilya-Kosta Rika maçlarını da programlarına dahil etti. İki isim, Dünya Kupası yarı final ve final müsabakalarında da tribünde olacak.

2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmek için alternatif bir yol sunan UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 2. Grup'ta mücadele edecek ay-yıldızlılar, ilk maçında 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya'yı konuk edecek. 10 Eylül'de İsveç, 14 Ekim'de ise Rusya deplasmanına gidecek milliler, gruptaki son karşılaşmasını 17 Kasım'da iç sahada İsveç'e karşı oynayacak.

AA

Son Güncelleme: 14.06.2018 16:28
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UEFA Uluslar LigiTayfur HavutçuFutbolA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea LucescuA Milli Futbol Takımı2018 FIFA Dünya Kupası
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