Lucescu'ya soruşturma açıldı

Zenit Teknik Direktörü Mircea Lucescu, takımının Krasnodar ile oynadığı maçın ardından adeta ortalığı birbirine kattı.
1-0 kazanılan Krasnodar maçı sonrası basın toplantısı düzenleyen Rumen teknik adam, hakem hatalarına dikkat çekerken Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Vitali Mutko'yu hedef aldı. Özellikle Spartak Moskova maçının ardından birçok problem yaşamaya başladıklarını belirten Lucescu, "Mutko, federasyon başkanı olarak tarafsız kalmalıydı ancak bazı ilginç açıklamalar yaptı ve onun sözlerinin ardından hakemler aleyhimize garip kararlar vermeye başladı." şeklinde konuştu. Bir muhabirin "Kokorin'in gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da sinirlenen Lucescu, masadan öfkeyle kalkıp "Ben tek tek oyunculardan bahsetmek için burada değilim. Ne kadar aptalsınız!" diyerek basın toplantısını terk etti. Olayların ardından bir açıklama yapan Rusya Etik Komisyonu Başkanı Semion Andreev, Lucescu hakkında soruşturma başlatıldığını belirtilirken, "Lucescu'nun verdiği tepki kabul edilebilir gibi değil. Bir teknik direktör, ne zaman nasıl davranması gerektiğini bilir." sözlerini kullandı.