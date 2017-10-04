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Lucescu: Yolumuzdan sapmadık

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, "Yolumuzdan sapmadık. Geçen ay oynadığımız ve final havasında geçen maçların ardından Türk Milli Takımı’nın, Dünya Kupası’na katılma umutları halen tazeliğini koruyor" şeklinde konuştu

04 Ekim 2017 Çarşamba 13:32
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Lucescu: Yolumuzdan sapmadık

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2018 FIFA Dünya Kupası'na gitme umutlarının hala güçlü olduğunu söyledi.

Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesi maç kitapçığında yer alan açıklamasında, hakem hatalarının etkisiyle Ukrayna'ya yenilmelerine rağmen Eskişehir'de taraftarların coşkulu desteğiyle gruptaki en ciddi rakiplerinden Hırvatistan karşısında önemli bir zafer kazandıklarını dile getirdi. Hırvatistan'ı yenen milli takımın sadece tarihinde bu rakibe karşı ilk galibiyetini almadığını aynı zamanda gruptaki iddiasını da sürdürdüğünü kaydeden Lucescu, "Yolumuzdan sapmadık. Geçen ay oynadığımız ve final havasında geçen maçların ardından Türk Milli Takımı'nın, Dünya Kupası’na katılma umutları halen tazeliğini koruyor." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma yolunda ilk olarak İzlanda ile karşılaşacağını hatırlatan Mircea Lucescu,"İzlanda, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye'nin de yer aldığı gruptan finallere çıkmış, burada İngiltere’yi geçip çeyrek finale kadar ilerlemişti. Halen benzer bir kadro ile mücadele eden, fizik güce dayalı stilleri, uzun top ve ortaları sıklıkla kullanan oyun anlayışları ile İzlanda, her bakımdan rakiplerine zorluk çıkartan bir ekip. Bu bakımdan, asla hafife almamamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu. 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin İzlanda'yı 1-0 mağlup etmesinin futbol kamuoyunun hafızasından henüz çıkmadığını vurgulayan Lucescu, şu görüşlere yer verdi: "Hepimiz, buna benzer bir zaferin tekrar etmesini arzuluyoruz. Ancak unutulmasın ki o karşılaşma ile bu müsabaka arasında önemli bir fark bulunuyor. İki yıl önce oynanan maçta, şampiyonaya gitmeyi garantilemiş bir İzlanda vardı. Ancak bu kez, dört takımın da grupta çok çetin bir mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz. Üstelik üçüncü olmanın hiçbir getirisi olmayacak. Hırvatistan maçında oyuncularımız neler başarabilecek kaliteye sahip olduklarını gösterdiler. Onlar için zorlu maçı kolaylaştırabilecek etkenlerden bir tanesi de seyircilerimizin onlara vereceği itici güç olacaktır. Son bir gayret ve keskin bir konsantrasyon ile, ekim ayında önemli bir kutlama yapmayı umuyoruz. Sözlerimi yazar Paulo Coelho’nun bir sözü ile bitirmek istiyorum: Siz zafere inanırsanız, o da size inanacaktır."

AA

Son Güncelleme: 04.10.2017 13:32
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeMircea LucescuFutbol2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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