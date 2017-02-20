Luis Enrique'nin yerine Sampaoli

İspanyol basını, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Luis Enrique ile gelecek yıl yolların ayrılacağını ve yerine geçebilecek en güçlü adayın Jorge Sampaoli olduğunu iddia etti.

Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenilmesinin ardından eleştiri oklarının yöneltildiği Luis Enrique'nin geleceği tartışılmaya başlandı. Katalan ekibinde üçüncü sezonunu geçiren Luis Enrique'nin takım içindeki otoritesini kaybettiğini savunan bazı futbol yorumcuları, son Leganes maçında taraftarların Andre Gomes başta olmak üzere bazı oyuncuları ve İspanyol teknik adamı ıslıkladığına dikkati çekti. Barcelona Kulübünün, Enrique'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini halen yenilemediğini hatırlatan İspanyol gazeteleri, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Mart'ta oynanacak rövanş maçında PSG'yi eleyecek tarihi bir skor alınmaması halinde Luis Enrique'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını ileri sürdü. La Vanguardia gibi bazı Katalan gazeteleri ise şimdiden internet sitelerinde "Luis Enrique gitsin mi, kalsın mı?" diye taraftar anketi yapmaya başladı.

Bu arada İspanyol basını, Luis Enrique'nin sezon sonunda ayrılması durumunda yerine geçebilecek en güçlü adayın şu anda Sevilla'yı çalıştıran Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli olduğunu yazdı. Basın toplantılarında Barcelona ile ilgili sorulara da maruz kalan Sampaoli ise "Yarın ne olacağını kimse bilemez." diyerek tekliflere açık kapı bıraktı. İngiliz spor gazeteleri de Sampaoli dışında Barcelona'nın diğer teknik direktör adaylarının Liverpool'un başındaki Alman Jürgen Klopp ve Tottenham'ı çalıştıran Arjantinli Mauricio Pochettino olabileceğini öne sürdü. Milli futbolu Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona, bu sezon İspanya Kral Kupası'nda finale kalmasına rağmen İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) iki maç eksiği olan lider Real Madrid'in bir puan arkasında ikinci sırada bulunuyor. Barcelona'nın ilk maçta 4-0 yenildiği PSG'yi eleyip Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalma olasılığı da çok düşük gösteriliyor.



Alves, Barcelona yöneticilerini suçladı

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 33 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Dani Alves, geçtiğimiz sezon Barcelona ile yollarının ayrılmasından İspanyol yöneticileri sorumlu tuttu. Barcelona'da 2008-2016 yıllarında forma giydikten sonra geride kalan sezon sonunda sözleşmesi yenilenmeyerek, serbest bırakılan ve Juventus'a transfer olan Alves, Katalan kulübünden ayrılmasıyla ilgili gerekçeleri İspanya'nın ABC gazetesine verdiği röportajda anlattı.

"Barcelonalı yöneticiler bana karşı sahte ve nankör oldu." ifadesini kullanan Alves, şunları kaydetti: "Şu anda Barcelona'yı yönetenlerin, futbolcularına nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili hiçbir fikirleri yok. Bana saygı göstermediler. Sadece FIFA'nın verdiği transfer yasağından sonra bana sözleşmeyi uzatma teklifini getirdiler. Ben de o andan sonra oyuna dahil olup, serbest bırakılma şartıyla uzatılacak bir sözleşmeye imza attım." İstenmediği bir yerde kalmamak için Barcelona'dan ayrıldığını öne süren Brezilyalı futbolcu, İspanyol kulübünün yöneticilerini, "samimi olmamak" ve yüz yüze görüştüklerinde "gerçeği söylememekle" suçladı. Alves, Juventus'ta forma giymekten büyük memnuniyet duyduğunu da belirterek, "Kazanan, tarihi olan bir kulüpte üst düzeyde rekabete girmek istiyordum. Çünkü rekabetçi, kazanan biriyim. Juventus da aynı benim gibi." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan günümüz futbolunun "çok ikiyüzlü" olduğunu savunan Alves, sözlerini şöyle tamamladı: "Futbol, çok ikiyüzlü. Bundan dolayı büyük hayal kırıklığım var. Küçük yaşlardan bu yana imza dağıtırdım, çünkü hep meşhur, önemli olmayı ve imza vermeyi hayal ederdim. Bu masum bir çocuğun düşüncesiydi, ne anlama geldiğinden haberim bile yoktu. Şimdi ünlüyüm ve farkına vardım ki ünlülere kötü gözle bakılıyor. Futbol kıskançlık, ikiyüzlülük ve sahte dostluklar getiriyor."