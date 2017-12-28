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Lukac, 17'de 17 yaptı

Akhisar'da kaleci Milan Lukac, ilk yarıdaki tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı

28 Aralık 2017 Perşembe 12:06
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Lukac, 17'de 17 yaptı

Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor'da kaleci Milan Lukac, 2017-2018 sezonunun ilk yarısında tüm maçlarda 90 dakika mücadele etti.

Süper Lig'de son 9 haftada galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, ligin ilk devresinde çıktığı 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. 19 puan ve averajla 12. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, 22 gol atıp, kalesinde 30 gol gördü. İlk devrede 21 oyuncunun forma şansı bulduğu Teleset Mobilya Akhisarspor'da kaleci Milan Lukac, 17 maçta da 90 dakika mücadele etti. 1530 dakika sahada kalan Lukac'ı yine 17 maçta 1472 dakika oynayan Soner Aydoğdu takip etti. Alperen Babacan 45 dakika, Eray Ataseven ise 141 dakika ile en az süre alan isimler oldu.

Goller

Teleset Mobilya Akhisarspor'un ilk yarıda attığı 22 golde 13 farklı oyuncunun imzası bulunuyor. Paulo Henrique, attığı 6 golle en golcü isim olurken, Soner Aydoğdu 4, Serginho 2, Eray Ataseven, Kadir Keleş, Onur Ayık, Larsson, Olcan Adın, Ömer Bayram, Sissoko ve Mustafa Yumlu ise birer gol attı. Galatasaraylı Maicon ile Trabzonsporlu Mustafa Akbaş da kendi kalelerine attıkları gollerle Teleset Mobilya Akhisarspor adına birer kez fileleri havalandırdı.

Attığı 22 golün 13'ünü müsabakaların ikinci devrelerinde kaydeden Teleset Mobilya Akhisarspor, yediği 30 golün 19'unu karşılaşmaların ikinci 45 dakikalık bölümünde kalesinde gördü.

Sarı ve kırmızı kartlar

Toplam 35 sarı ve 4 kırmızı kartla cezalandırılan yeşil-siyahlı ekipte Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram ve Sissoko 4, Olcan Adın ve Soner Aydoğdu 3, Miguel Lopes, Milan Lukac ile Serginho 2, Aykut Çeviker, Ioan Hora, Kadir Keleş, Muğdat Çelik, Orhan Taşdelen ve Paulo Henrique ise 1 kez sarı kart gördü. Teleset Mobilya Akhisarspor formasıyla ligin ilk yarısında süre alamayan kaleci Fatih Öztürk de Beşiktaş maçında yedek kulübesinde sarı kartla cezalandırıldı.

Yeşil-siyahlılarda Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Paulo Henrique ve Ömer Bayram ise birer kez kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolGölIstikrarMilan LukacPaulo HenriqueSüper LigSÜPERLİGTeleset Mobilya Akhisarspor
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