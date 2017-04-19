"Lyon başına geleceklerin farkında olmalı"

Nouma, verdiği röportajda "Her zaman söylemişimdir. Eğer gerçek bir adam olmak istiyorsan, Türkiye'ye gel ve derbi oyna. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan maçlar inanılmaz oluyor, bunun dışında Üçüncü Lig stadına gittiğinizde bile 60 bin taraftarın olduğunu sanıyorsunuz. Aslında sadece 15 bin taraftar oluyor." sözlerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE DURUM FRANSA'DAN FARKLI"

Fransız eski futbol cu, "Başka bir yerde asla bu kadar motive olmuyordum. Fransa'da gol atamadığınız zaman insanlar hemen söyleniyordu, burada ise durum farklı. Önemli değil, sonraki maç gol atarsın diyorlar" dedi.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL..."

İstanbul'da geçirdiği günlerden bahseden Nouma, "Guingamp'tan İstanbul'a gitmek çok zordu. Ama İstanbul'daki insanların coşkuları inanılmazdı! Fransa'da insanların futbola ne kadar bağlı olduğunu biliyorduk ama Türkiye'de çok daha farklı. Sokakta yürürken müzik dinleyemiyordum, çünkü insanlar fotoğraf çekmek veya imza almak istiyorlardı. Her şeyi çok hızlı yapmam lazımdı, 10 dakikada alışverişimi bitirmem gerekiyordu. İnsanların bana seslenmesinden kaçmak için kulaklığımı takıp hızlıca yürüyordum, yoksa her iki saniyede durmak zorunda kalırdım" şeklinde konuştu.

"LYON BAŞINA GELECEKLERİN FARKINDA OLMALI"

Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Lyon maçı hakkında da konuşan Nouma, "Lyon futbolcuları başına gelebileceklerinin farkında olmalılar. Çok sıcak olacak, o kesin!" dedi ve Lyon'u çok zorlu bir maç beklediğini belirtti.