Lyon'un rakibi kim oldu?

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Beşiktaş'ı penaltılar sonucu eleyen Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile Hollanda ekibi Ajax eşleşti. İlk maç, Hollanda'nın başkenti Armsterdam'da oynanacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise İspanya ekibi Celta Vigo, turnuvanın favorilerinden İngiltere temsilcisi Manchester United'ı ilk maçta evinde konuk edecek. Yarı finalde ilk maçlar 4 Mayıs'ta, rövanşları ise 11 Mayıs'ta yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.