Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lyon'un rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kalan takımlar, dün oynanan karşılaşmaların ardından belli oldu

Bu haber kez okundu.

Lyon'un rakibi kim oldu?

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Beşiktaş'ı penaltılar sonucu eleyen Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile Hollanda ekibi Ajax eşleşti. İlk maç, Hollanda'nın başkenti Armsterdam'da oynanacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise İspanya ekibi Celta Vigo, turnuvanın favorilerinden İngiltere temsilcisi Manchester United'ı ilk maçta evinde konuk edecek. Yarı finalde ilk maçlar 4 Mayıs'ta, rövanşları ise 11 Mayıs'ta yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolUEFA Avrupa LigiKura çekimiİsviçreNyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100