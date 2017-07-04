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Maaşı ödenmedi, Trabzon'dan ayrıldı

Nijeryalı oyuncu, parasının ödenmediği gerekçesiyle bordo-mavili kulüple yollarını ayırdı

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Maaşı ödenmedi, Trabzon'dan ayrıldı

Ogenyi Onazi'nin menajeri Ayodele Stephen Makinwa, oyuncusunun Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. 

BBC Sport'a konuşan Makinwa, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun geçen sezonun son iki ayında maaş almadığını söyledi. Bordo-mavili kulübe bu konuyla ilgili yazılı başvuru yolladıklarını söyleyen Makinwa, "Trabzonspor'un Onazi'ye iki ay para ödememesi halinde sözleşme fesih hakkımız vardı. İhlal nedeniyle bu hakkı kullandık." diyerek sözleşme fesih haklarını kullandıklarını belirtti. 2016-17 sezonunun başında Trabzonspor'a transfer olan Nijeryalı oyuncu, bordo-mavili kulüple 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordo-mavili formayla Süper Lig'de 32 maça çıkan Onazi, 2 gol ve 1 asistle oynadı.
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