Maç fazlasıyla liderlik istiyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.



Ligde üç maçlık galibiyet serisi 25. haftadaki Kardemir Karabükspor beraberliği ile sona eren turuncu-lacivertliler, Akhisar Belediyespor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek. Medipol Başakşehir, 55 puanlı lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Akhisar Belediyespor ise yeni teknik direktörü Okan Buruk ile çıkacağı ilk lig mücadelesini kazanarak 3 maçlık yenilgi serisine son vermeye çalışacak.

Emre Belözoğlu kart cezalısı

Turuncu-lacivertli takımda, sarı kart cezalısı kaptan Emre Belözoğlu, Akhisar Belediyespor'a karşı forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir'in diğer eksikleri ise fıtık ameliyatı geçiren Bekir İrtegün ile topuğundaki rahatsızlık nedeniyle ayağında alçı olan Egemen Korkmaz.

Dört futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Marcio Mossoro, Uğur Uçar, Alexandru Epureanu ve Cengiz Ünder sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan 4 futbolcu, yarınki maçta da kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek.