Maçlar aynı saatte başlayacak

TFF 1. Lig’de birçok kulübün federasyona başvurup maçların aynı gün ve aynı saatte oynanması talebi doğrultusunda maç programı yeniden açıklandı. 33. hafta karşılaşmaları 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de, 34. hafta maçları ise 20 Mayıs Cumartesi saat 18.30’da oynanacak.
Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor gibi birçok kulübün talebi doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig karşılaşmalarının programını yeniden yapılandırdı. Bu hafta sonu oynanacak olan 33. hafta karşılaşmaları 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de, son hafta mücadeleleri ise 20 Mayıs Cumartesi saat 18.30’da oynanacak.
TFF 1. Lig’de 33 ve 34. hafta programları şu şekilde
33. hafta 14 Mayıs Pazar Saat 17.00
Elazığspor-Balıkesirspor
Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor
Manisaspor-Şanlıurfaspor
Adana Demirspor-Sivasspor
Bandırmaspor-Mersin İdman Yurdu
Ümraniyespor-Altınordu
Giresunspor-Denizlispor
Göztepe-Samsunspor
Eskişehirspor-Gaziantep Bld.
34. hafta 20 Mayıs Cumartesi Saat 18.30
Boluspor-Manisaspor
Gaziantep Bld.-Giresunspor
Şanlıurfaspor-Elazığspor
Mersin İdman Yurdu-Adana Demirspor
Samsunspor-Bandırmaspor
Denizlispor-Göztepe
Altınordu-Eskişehirspor
Balıkesirspor-Ümraniyespor
Sivasspor-Yeni Malatyaspor