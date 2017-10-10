"Maçlarda kimseye ezilmedik"

Süper Lig'de 15 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçındaki hataları düzeltip, Trabzonspor karşısında en iyi şekilde mücadele etmek istediklerini bildirdi.

Buruk, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek, "Çok değerli ve çok önemli şampiyonluğu kazananlarla gurur duyduk. İnşallah darısı diğer takımlarımızın başına." dedi. Bu haftaki rakipleri Trabzonspor'un çıkışa geçmek isteyen bir takım olduğunu kaydeden Buruk, bordo-mavili takımın Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından geçen hafta Beşiktaş karşısında daha dirençli bir oyun ortaya koyduğunu söyledi. Buruk, Trabzonspor'un çok değerli oyunculara sahip olduğunu ve kendileri gibi çok fazla Türk oyuncuya şans verdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Kalite olarak Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunu görüyoruz. Oyunu özellikle hücumsal anlamda çok iyi oynuyorlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında savunma görevlerimizi çok iyi yaptık, zaman zaman hücuma çıkarken top bizdeyken zorlandığmız bölümler oldu, inşallah bunu düzeltip Trabzonspor deplasmanında da bize yakışan şekilde mücadele edip, oradan iyi bir şekilde dönmek istiyoruz."

Deplasmandaki kötü sonuçlar

Deplasmanda kötü sonuçlar almalarına rağmen oyun olarak yeterli olduklarını dile getiren Buruk, "Sonuç olarak istediklerimizi alamadık. Oynadığımız oyun, girdiğimiz pozisyonlara baktığımızda deplasmandaki 3 maçtan rahatlıkla galibiyetle de ayrılabilirdik. Bir tek topu içeriye atamadık, inşallah bunu geliştireceğiz. Geçen seneye oranla bu sene sonuç almada biraz daha sıkıntı yaşıyoruz. Geçen sene belki daha az kaleye gidiyorduk ama sonlandırmamız daha iyiydi." dedi. Buruk, geçen sezon gol yüklerini çeken 3 oyuncuyu değiştirdiklerini hatırlatarak, "Oyun olarak iyi yoldayız ve hep geliştiriyoruz, hep çalışıyoruz. Sahaya her maça ortak olan bir takım olarak çıkıyoruz. Maçlarda kimseye karşı ezilmedik. Bu bizim için çok değerli." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na gidememesini de değerlendiren Buruk, İzlanda karşısında alınan mağlubiyetle önemli bir fırsatın kaçırıldığını söyledi. Buruk, İzlanda'nın karşılaşmada ne yapacağını çok iyi bilen bir takım olarak mücadele ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Milli Takımı'na yakışmayacak şekilde ne yaptığımızı bilmeyen bir takımdık. Bence kötü olan buydu. Türk Mili Takımı'nın Türkiye'nin bir oyun sistemine ihtiyacı var. Sadece A Milli Takım için değil, bu altyapılardan başlayarak bir oyun oturtmamız gerekiyor."

Trabzon maçı hazırlıkları sürüyor

Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor, hazırlıklarını sürdürdü. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan yeşil-siyahlı futbolcular daha sonra pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Teleset Mobilya Akhisarspor'da izinli Miguel Lopes'in yanı sıra Ümit Milli Takım'da bulunan Alperen Babacan antrenmanda yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Olcan Adın ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Ege temsilcisi, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.