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Maddi şartlar transfer yaptırmıyor

Süper Lig’de yaz transfer dönemi sessiz geçiyor. Özellikle 3 büyükler, geçtiğimiz sezonlardan alışık olduğumuz yıldız transferler ile ödenen yüksek bonservis bedellerinden vazgeçmiş görünüyor

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:02
Maddi şartlar transfer yaptırmıyor

Süper Lig’de yaz transfer dönemi sessiz geçiyor. Özellikle 3 büyükler, geçtiğimiz sezonlardan alışık olduğumuz yıldız transferler ile ödenen yüksek bonservis bedellerinden vazgeçmiş görünüyor.

Bu sene 9 Haziran’da başlayan resmi transfer sezonunda 4 haftayı aşan süre geride kalırken, geçtiğimiz sezonlara göre 3 büyükler transferde maliyeti düşük ve genç oyunculara yöneldi. Özellikle Finansal Fair Play (FFP) kuralları ile başı dertte olan takımlar, transfer yapmakta oldukça zorlanıyor. Geçtiğimiz sezonlarda yıldız futbolcu transferlerini art arda açıklayan 3 büyükler, bu sezon ise maliyeti düşük, kiralık ya da bonservissiz oyuncuları kadrolarına katmaya çalışıyor. Transfer etmek istediği birçok futbolccu için Avrupa’nın dev kulüpleri ile rekabet etmeye çalışan Spor Toto Süper Lig’in amiral gemileri, oyuncuların bonservis ücretleri ve yıllık maaşlarını karşılamakta ise zorlanıyor.

FENERBAHÇE GENÇLERE KANCA ATTI

Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından yeni bir yapılanma sürecinde olan Fenerbahçe, ilk olarak Sportif Direktör Damien Comolli ile anlaştı. Ardından teknik direktörlük koltuğunda da değişikliğe giden sarı-lacivertliler, Aykut Kocaman’ın yerine Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu’yu takımın yeni patronu yaptı. Transfere büyük mesai harcayan Fenerbahçe’nin adı her gün yeni bir yıldız isimle anılsa da sarı-lacivertliler, bu süreçte daha çok genç oyunculara yöneldi. Kanarya, bu bağlamda Altınordu’dan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ve 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sinan Alıcı’yı transfer etti. Genç futbolcuların sözleşme detayları ise açıklanmadı. Öte yandan geçen sezon sözleşmesi sona eren Kaleci Volkan Demirel’le de yeni sözleşme imzalandı. UEFA ile yapılan anlaşmaya göre sattığı oyunculardan elde ettiği bonservis bedelinden fazla harcama yapamayan Fenerbahçe, Jose Fernandao’yu Birleşik Arap Emirlik’leri ekibi Al Wahda’ya 3 milyon Dolar’a satmıştı.

GALATASARAY BONSERVİSSİZ OYUNCULARA YÖNELDİ

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılacak ve önemli bir geliri de kasasına koyacak. Buna rağmen UEFA ile yaptığı anlaşmayla başı dertte sarı-kırmızılılar da transferde düşük maliyetli oyuncuların peşinde. Geçen sezonun devre arasında Inter’den yarım sezonluğuna kiralanan Yuto Nagotomo’nun bonservisi 2.5 milyon Euro karşılığında alındı. Galatasaray, yurt içi transferinde ise Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki santrafor Muğdat Çelik’i bonservissiz olarak kadrosuna kattı. İngiliz ekibi Everton’dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Henry Onyekuru’yu bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralayan Aslan, Luis Cavanda’yı ise geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Belçika ekibi Standart Liege’e 2.4 milyon Euro karşılığında sattı.

BEŞİKTAŞ GENÇLERİ TRANSFER ETTİ

Art arda 2 sezon yaşadığı şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi’ndeki başarıları ile ekonomik olarak büyük gelir elde eden Beşiktaş, geçen sezonu 4. sırada tamamladı. Kazandığı yüksek gelire rağmen bu sezon tekrar küçülmeye giden siyah-beyazlılar, transferde de genç futbolculara yöneldi. Eskişehirspor’dan 22 yaşındaki Dorukhan Toköz ve Bayern Leverkusen’in U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Güven Yalçın’ı kadrosuna dahil eden Kartal, Dusko Tosic’i ise Çin Ligi ekibi Guangzhou’ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında sattı.

HER OYUNCU SATILABİLİR

Geçtiğimiz sezonlarda kadrolarının önemli isimlerini gelen büyük tekliflere rağmen satmaya yanaşmayan 3 büyükler, UEFA Finansal Fair Play kuralları ve yaşanılan ekonomik zorluklar nedeniyle mevcut durumda kadrolarındaki tüm futbolcuları değerlerini bulması durumunda satmaya sıcak bakıyor.

İHA

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