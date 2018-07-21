Maddi sıkıntı futbolcu sattırıyor

Tosic’i Çin’e ve Mitrovic’i de Belçika’ya satan Beşiktaş, son olarak kaleci Fabri için Fulham’la anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Vida ve Quaresma için gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı. Beşiktaş, kadro takviyesini, bu 2 futbolcunun transferlerinin netleşmesinin ardından yapacak.

Beşiktaş’ta taraftarlar transfer beklerken, kadrodaki oyunculara gelen tekliflerle yönetim, transfer bütçesini oluşturuyor. Tosic’i 4.5 milyon Euro’ya Çin’e satan siyah-beyazlılar, Matej Mitrovic’i de 4 milyon Euro’ya Club Brugge’a verdi. Bu 2 futbolcudan 8,5 milyon Euro kazanan Beşiktaş, kaleci Fabri için de Premier Lig ekibi Fulham’la anlaşmaya vardı. Fulham’ın bu futbolcu için 6,5 milyon Euro’ya kadar çıkmasıyla taraflar anlaşmaya vardı. 3 futbolcudan 15 milyon Euro gelir elde edecek olan Beşiktaş’ta gözler Vida ve Quaresma’ya çevrilmiş durumda. Vida’nın Premier Lig’de taliplerinin artması sonrasında İngiliz kulüpleriyle görüşmeye başlayan siyah-beyazlılar, bu futbolcudan 25 milyon Euro kazanmayı hedefliyor. Quaresma’yı satma taraftarı olmayan yönetim, bu konudaki son sözü futbolcuya bırakmış durumda. Eğer Portekizli futbolcu, Çin kulüplerinin kendisine yaptığı teklifi kabul ederse, yönetim de Quaresma’ya kolaylık sağlayacak.

İLK HEDEF HARUN TEKİN

Fabri için Fulham’la anlaşmaya varan Beşiktaş, sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte kaleci transferi için harekete geçecek. Daha önce Arsenal forması giyen Ospina, Beşiktaş’ın gündemine gelirken, Bursaspor kalecisi Harun Tekin, siyah-beyazlıların ilk gündem maddesi oldu. Bu futbolcu için Galatasaray’ın devrede olduğu iddia edilirken, Harun’un Muslera’nın arkasında beklemek istemediği ifade edildi. Harun için yeşil-beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlanan Beşiktaş, eldeki oyunculardan bazılarını takasta kullanarak Harun’u kadroya dahil etmenin hesaplarını yapıyor.

SAĞ BEK VE FORVET TAKVİYESİ

Kaleci takviyesini Harun’la yapmak isteyen Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda sağ bek ve forvet takviyesi yapmak için görüşmelerine hız verecek. Liglerin bitmesinin ardından arayışlara başlayan siyah-beyazlılar, ilk olarak Vagner Love’ı elden çıkarmayı hedefliyor. Sağ bek konusunda Lyon’dan Rafael’i gündemine alan ve daha önce bu futbolcuyla görüşen Beşiktaş, forvet olarak da Sturridge’e imza attırmanın peşinde. Tosic’in gitmesinin ardından Vida’nın da satılması durumunda stoper takviyesi de yapılacak. Şu ana kadar bu konuda herhangi bir girişimde bulunmayan Beşiktaş, Vida’nın durumunun netleşmesiyle birlikte listedeki isimlerle görüşecek.