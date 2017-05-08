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Madrid derbisini yönetecek

Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid ile Real Madrid arasında 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak rövanş maçını yönetecek

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Madrid derbisini yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde iki İspanyol ekibi Atletico Madrid ile Real Madrid arasında 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak rövanş karşılaşmasında Türk hakem Cüneyt Çakır, görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Atletico Madrid ile Real Madrid takımları arasında 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Vicente Calderon Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Ali Palabıyık ve Barış Şimşek olacak.
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FutbolUEFA Şampiyonlar LigiCüneyt ÇakırAtletico MadridReal Madrid
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